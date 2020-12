Incendio in via Pondares: una persona soccorsa dai Vigili del Fuoco

Scoppiato stamattina un incendio in un appartamento di Via Pondares 23. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono accorsi sul posto alle 11:45. Una persona è stata soccorsa dai pompieri mentre si trovava all'interno ed è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 in condizioni non gravi. L'incendio è stato prontamente domato dagli operatori. Sul posto anche la Polizia di Stato. Cause da accertare.