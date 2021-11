Incendio nella notte in Barriera, intossicate 11 persone, evacuate

Undici persone sono state evacuate da uno stabile di via Toti (nel rione di Barriera) a causa di un incendio sviluppatosi verso le 3.30 di oggi 1 novembre. Gli inquilini sono rimasti lievemente intossicati e sono stati trattati sul posto dai sanitari del 118, giunti assieme ai vigili del fuoco e a due equipaggi della Squadra Volante della questura di Trieste. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.