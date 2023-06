Incendio in via di Vittorio: sarà disposta l’autopsia sul corpo di Monica Battisti

TRIESTE - E' ancora mistero sulle cause dell'incendio scoppiato all'alba di lunedì 27 in via di Vittorio, dove ha perso la vita la 51enne Monica Battisti, si attende il rapporto del Nucleo investigativo Antincendio dei vigili del fuoco, che sta attentamente vagliando tutte le ipotesi, nessuna delle quali è ancora esclusa. Il procuratore capo Antonio De Nicolo ha dichiarato al Gazzettino che il sostituto procuratore Matteo Tripani "disporrà l'autopsia sul corpo della donna" e c'è "un'indagine che prosegue a tutto campo". Sul caso lavora anche la polizia scientifica.

Per quanto riguarda i rilievi da parte dei vigili del fuoco, si attendono ancora alcuni dati come quelli relativi alla rete elettrica. Per il momento, da un primo esame, si tende a escludere che le fiamme abbiamo avuto origine dalla cucina e dalle camere da letto, più probabilmente in corridoio o in soggiorno. Si parla comunque di un rogo molto esteso e temperature altissime anche nella zona del balcone, da cui si diparte un'ampio alone nero sulla facciata esterna. Temperature che, ovviamente, hanno prodotto danni tali da complicare il lavoro degli investigatori.

L'incendio è divampato lunedì alle cinque del mattino nel grattacielo al civico 22 e i vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno tratto in salvo il figlio 33enne di Monica, facendolo uscire dalla finestra con un'autoscala. Ha subito una lieve intossicazione ed è stato portato in ospedale in codice verde. L'appartamento è sotto sequestro, mentre quello al piano di sopra e quello sottostante, dove è penetrata l'acqua usata per spegnere l'incendio, sono stati dichiarati inagibili.