Incendio in una struttura d’accoglienza: palazzo evacuato

TRIESTE - Un incendio si è originato questa mattina in via Corridoni (zona largo Barriera)in un palazzo adibito ad accoglienza diffusa e gestito da Ics. L'incendio si sarebbe originato all'interno di un appartamento a uso ufficio, in quel momento vuoto. Ad avvertire i soccorsi sono stati i richiedenti asilo ospiti della struttura, dove in quel momento erano presenti circa una trentina di persone, che sono stati evacuati ma potranno rientrare a breve e passare lì la notte. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Come precisato da Ics e a differenza di quanto emerso in un primo momento, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.