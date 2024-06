Incendio in casa in zona Largo Barriera: palazzo evacuato

TRIESTE - Un incendio in appartamento con alcune persone intossicate dal fumo, per fortuna non gravemente: è successo in via Corridoni, nella zona di Largo Barriera, nella mattina di oggi, domenica 16 giugno, alle ore 7. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Gli intossicati sono stati portati all'ospedale di Cattinara per accertamenti e il palazzo è stato evacuato. Notizia in aggiornamento.