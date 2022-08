Fa incetta di profumi e non paga: arrestato al confine

Arraffa trenta confezioni di profumi dagli scaffali di un negozio, una volta raggiunta la cassa spintona il commesso cinese e si mette a correre in strada, portandosi dietro 30 confezioni di profumi delle migliori marche. La videosorveglianza del negozio immortala i numerosi e particolari tatuaggi che ricoprono interamente le braccia ed il collo dell’uomo, che una volta identificato viene condannato. Lui, nel frattempo, ha fatto perdere le proprie tracce, fino a quando una pattuglia del NucleoRadiomobile della Compagnia di Aurisina lo controlla a bordo di un pullman diretto in Romania. I militari riconoscono la miriade di tatuaggi, scoprendo che sul cittadino romeno di 29 anni pende un mandato di cattura, dovendo scontare 10 mesi di reclusione per furto aggravato e rapina impropria. Così la pattuglia della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo associa al Coroneo.