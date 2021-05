Incidente sull’RA13: auto distrutta contro il guardrail

Incidente stradale, ieri sera, verso le 20:40, sul Raccordo autostradale RA13 in prossimità dell'area di servizio Duino Nord in direzione Lisert. Per cause da accertare, un'autoveicolo è andato a sbattere contro il guardrail ma le persone al suo interno, fortunatamente, sono riuscite ad uscire autonomamente e sono state poi presa in cura e trasportate all'Ospedale di Cattinara dal personale sanitario. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente.

Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi di competenza.