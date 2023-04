Infortunio sul lavoro, cade da cinque metri: 35enne a Cattinara

Un giovane di circa 35 anni è stato soccorso dai sanitari questo pomeriggio a seguito di un incidente sul lavoro accaduto nella zona del porto, a Monfalcone, negli spazi di una attività produttiva.



Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri è caduto da un’altezza di circa 5 metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati da Sores, con ambulanza ed elisoccorso e i Vigili del Fuoco.



Il giovane è stato trasportato, stabile, sempre cosciente, all’ospedale di Cattinara, con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica, in codice giallo, per la cura di lesioni riportate alla parte bassa del corpo.