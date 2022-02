Schianto in autostrada ad Aurisina, resta in prognosi riservata il 42enne triestino

E' rimasto in sala operatoria per quasi tutta la giornata di ieri 13 febbraio il triestino di 42 anni che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato sul pilone del ponte della ferrovia di Aurisina. Le condizioni del conducente erano apparse da subito gravi ed ora si trova in prognosi riservata. I sanitari del 118 l'avevano trasportato immediatamente all'ospedale di Cattinara dove si sono resi necessari numerosi interventi chirurgici. Sul luogo del sinistro, oltre al 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di competenza, erano accorsi anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina.