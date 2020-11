Incidente auto-bus in San Spiridione: due feriti

Un incidente si è verificato intorno alle 15:00 di oggi, 15 novembre, in via San Spiridione, angolo via Mazzini. Coinvolti un autobus della Trieste Trasporti ed un'Alfa Romeo Stelvio. Oltre agli ingenti danni materiali, a seguito dell'impatto sono rimasti feriti il conducente dell'Alfa e un passeggero a bordo dell'autobus. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118.

Notizia in aggiornamento