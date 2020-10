Auto finisce sotto le ruote di un camion: traffico in tilt

È successo intorno alle 12:30 di oggi quando per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina un pensionato triestino di 83 anni si è immesso sulla provinciale a bordo della sua Subaru finendo sotto le ruote di un camion appena uscito dal vicino autoporto. Per fortuna entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Il mezzo pesante ha comunque causato dei rallentamenti e delle code per gli altri veicoli che sopraggiungevano al confine. I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina hanno effettuato i rilievi e ripristinato la regolarità del traffico che appena passate le tredici è tornato regolare

