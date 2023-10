Scontro tra auto e moto a Monfalcone: centauro 20enne a Cattinara

MONFALCONE - Uno schianto tra un'auto e una moto si è verificato a Monfalcone nel primo pomeriggio di oggi. E' successo all'altezza di via Cosulich, all'intersezione con via Padova. In sella alla moto un ragazzo di 20 anni, che è stato sbalzato per quattro metri in seguito all'impatto e ha riportato fratture scomposte alle braccia e un trauma cranico. Ferito anche il conducente dell'auto, che è stato portato in codice verde all'ospedale San Polo di Monfalcone, mentre il ventenne è stato elitrasportato dal 118 in codice giallo al pronto soccorso di Cattinara. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto gli infermieri del 118, allertati dalla centrale operativa Sores di Palmanova, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.