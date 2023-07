Schianto tra auto e moto in autostrada a Villesse: due feriti all'ospedale

VILLESSE - Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo l'autostrada A4, subito dopo il casello di Villesse, direzione Trieste. Due persone, un uomo e una donna, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ambulanza all'ospedale di Monfalcone, entrambi in codice giallo (precauzionale), stabili e coscienti. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco. Sul posto il personale dell'autostrada, con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine.