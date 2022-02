"L'ho schivato per qualche centimetro, andava come un treno, sono vivo per miracolo"

"L'ho schivato per miracolo, andava almeno a 160 chilometri l'ora". Marco Giorgi, triestino, è uno degli automobilisti che hanno incrociato gli occhi del cittadino alla guida di un auto targata Koper, responsabile del terribile incidente avvenuto verso le 9 di oggi 5 febbraio e che ha causato la morte di una 56enne di origini romene. La donna, residente nel Trevigiano, non ha potuto evitare l'impatto, violentissimo. La sua automobile ha preso fuoco e le fiamme non le hanno lasciato scampo. L'uomo, dopo essere uscito dalla macchina, ha percorso a piedi l'autostrada per qualche chilometro. E' stato arrestato dalla Polizia Stradale e con ogni probabilità dovrà rispondere di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Il racconto di Giorgi mette i brividi. "Sono entrato in autostrada a Prosecco. Davanti a me viaggiava un camion turco. Sulla sinistra stava sopraggiungendo una Y10, intenta a superare il tir. Mi accodo e inizio a superare il camion anch'io quando, circa 200 metri davanti a me vedo la Y10 sterzare bruscamente a destra e, subito dopo, due fari che stanno arrivando a tutta velocità verso di me". Giorgi ha la prontezza di riflessi di sterzare velocemente a destra. "Mi è passato a qualche centimetro. Subito dopo mi sono fermato a bordo strada e ho chiamato il 112 e mi hanno detto che la polizia era già stata avvisata. Mi tremavano le gambe. E' tutto il giorno che ci penso".

Ma cosa ci faceva una vettura lanciata a quella velocità, in contromano, in autostrada? Giorgi ha pensato che "se uno sta correndo così in autostrada e per l'aggiunta in contromano forse sta scappando dalla polizia, forse sta trasportando droga, non lo so. Ho pensato che, tra le altre cose, se è veramente entrato a Fernetti l'avrà fatto volontariamente. Non è facile sbagliare, non a quella velocità". E' sicuro che le telecamere dell'autostrada abbiano ripreso tutta la folle corsa.