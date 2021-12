Incidente in autostrada: rovesciato un camion pieno di arance

Disagi per chi proviene da Trieste e Venezia ed è diretto verso l’autostrada A23(Udine/Tarvisio) a causa di un incidente che si è verificato questa mattina, giovedì 16 dicembre, alle 6,20. Un autoarticolato proveniente da Venezia, dopo aver svoltato in direzione Udine, è fuoriuscito un chilometro dopo il Nodo di Palmanova. Il mezzo trasportava un carico di arance che, a seguito dell’incidente, è terminato sulla carreggiata. Il personale della manutenzione e gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete sono all’opera per rimuovere l’intero carico dalla sede stradale, mentre i mezzi di soccorso meccanico stanno cercando di spostare l’autoarticolato. Attualmente la carreggiata nord verso Udine/Tarvisio è stata parzializzata e quindi i veicoli provenienti da Trieste e Venezia procedono sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l’incidente. Si segnalano code tra il casello di Palmanova e il bivio A4/A23 e tra San Giorgio di Nogaro e il Nodo.