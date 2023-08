Motociclista 18enne travolto da un'auto: è grave

SAN DORLIGO/DOLINA - Uno schianto tra un'auto e una moto si è verificato ieri sera alle 23 a Bagnoli della Rosandra e il conducente della moto, un 18enne, ha riportato un serio trauma cranico. Nell'impatto con l'auto il ragazzo è finito sul parabrezza, sfondandolo, mentre il passeggero della moto è stato proiettato oltre la vettura. Non è grave, a parte un trauma alla caviglia. Sul posto gli operatori del 118 con due ambulanze e l'automedica, che hanno portato il 18enne a Cattinara in codice rosso e il passeggero in codice giallo. In osservazione, senza gravi conseguenze, anche il conducente dell'auto. Il personale della centrale operativa Sores, raggiunto tramite il numero 112, ha attivato anche i vigili del fuoco e la forza pubblica.