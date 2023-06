Auto si ribalta in Carso, diciannovenne in ospedale

BANNE - Un ragazzo di 19 anni originario di Monfalcone è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in corrispondenza dell'incrocio tra la strada provinciale 1 e l'ingresso del raccordo autostradale, in località Banne. La dinamica del sinistro è ancora poco chiara ed è al vaglio dei carabinieri di Opicina. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, l'autovettura guidata dal ragazzo (una Lancia Y) si sarebbe ribaltata autonomamente. Nessuna altra macchina è rimasta coinvolta. Il giovane non versa in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato.