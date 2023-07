Cade in barca e batte la testa: 54enne a Cattinara

VILLAGGIO DEL PESCATORE - Intervento di soccorso sanitario nel tardo pomeriggio di oggi al Villaggio del Pescatore, in un marina, dove un uomo di circa 54 anni di età è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava su una imbarcazione. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Aurisina è caduto e ha battuto la testa, perdendo i sensi per qualche istante. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza, inviati sul posto dalla Sores. L'uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara, in codice giallo precauzionale.