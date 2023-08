Incidente a Barcola, traffico in tilt e motociclista a Cattinara

TRIESTE - Una persona in sella ad una motocicletta è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo essere rimasta vittima di un incidente avvenuto lungo viale Miramare, all'altezza del civico 267. La persona non è in gravi condizioni. Sul posto è giunta l'ambulanza. Traffico in tilt e lunghe code. Sul posto una pattuglia della polizia locale. Poco prima, sempre in viale Miramare ma all'altezza della stazione centrale, si è verificato un altro incidente, questa volta senza feriti. In tale occasione sono rimaste coinvolte una Bmw e una bicicletta del bike sharing. Sul posto la polizia locale.