Si schiantano dopo la festa, quattro in ospedale, tragedia evitata per un soffio

TRIESTE - Un ventunenne di Monfalcone è ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Cattinara dopo aver riportato un trauma cranico in occasione di un brutto incidente avvenuto in viale Miramare poco dopo le 6 di oggi 17 settembre. Il ragazzo era alla guida di una Panda assieme ad altri tre amici, di cui due minorenni. Dopo il sinistro i quattro sono stati portati all'ospedale dai sanitari del 118 intervenuti con ambulanze e automediche. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Da una prima e sommaria ricostruzione, sembra che i quattro stessero tornando da una festa. E' verosimile che i giovani durante la serata avessero assunto sostanze legali.