L'incidente

Grave incidente tra due auto in Friuli: coinvolto un triestino

E' successo sulla strada regionale 252, detta "Napoleonica", nella zona di Bertiolo, in provincia di Udine. Due auto si sono scontrate: un'Audi A5 guidata da un 49enne, originario di Trieste, e una vettura Kia, il cui conducente è purtroppo deceduto in queste ore. Il conducente triestino è rimasto ferito in modo più lieve ed è ancora ricoverato all'ospedale di Palmanova