Incidente con il bob sullo Zoncolan: bimba di 4 anni ricoverata a Cattinara

È stata ricoverata all'ospedale triestino di Cattinara, dove è giunta in elisoccorso, la bimba di 4 anni rimasta coinvolta in un grave incidente a Sutrio – sullo Zoncolan – verso le 13:30 di oggi. La piccola, residente in provincia di Venezia, stava scendendo con il bob vicino a un posteggio. Terminata la corsa sulla pista (è vietato correre in quel tratto, vicino all'hotel Enzo Moro) non è riuscita a frenare ed è finita in mezzo alla strada. Nel frattempo stava sopraggiungendo un auto in cerca di parcheggio, che così l'ha travolta. La bambina era in montagna con gli zii. Le ferite riportate sono tutte negli arti inferiori e non si trova in pericolo di vita. La bambina è stata trasportata in ospedale a Trieste con l'elicottero.