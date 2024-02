Vigili del fuoco intervengono per rimorchio perso da camion

TRIESTE - Alle 17.30 di oggi, sabato 3 febbraio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono stati allertati a seguito di un incidente verificatosi nei pressi del Punto Franco Nuovo, durante la fase di uscita di un camion dall'area portuale. Il veicolo ha perso il proprio rimorchio, e le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine. Una volta giunti sul luogo con la prima squadra e il funzionario di guardia, i Vigili del Fuoco hanno verificato l'assenza di persone coinvolte o ferite. Immediatamente, hanno avviato le operazioni per mettere in sicurezza il mezzo pesante e il suo carico. Date le considerevoli dimensioni e il peso del rimorchio coinvolto, è stato necessario richiedere il supporto di un'autogru, inviata come rinforzo dalla centrale. Attualmente, l'intervento è ancora in corso per risolvere la situazione e ripristinare la normale circolazione.