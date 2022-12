Schianto tra due macchine a Cattinara, quattro persone al pronto soccorso

TRIESTE - Incidente questo pomeriggio all'angolo tra via Marchesetti e l'ultimo tratto di strada per Longera. Quattro le persone rimaste ferite, nessuna in maniera grave, in un sinistro che ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Presente anche un mezzo della Sogit.