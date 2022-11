Travolta da un cavallo nel bosco: 50enne grave a Cattinara

Viene travolta da un cavallo in un bosco di Gabrovizza e rimane ferita in maniera molto grave. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 novembre, a una donna di 53 anni. Le cause sono in corso di accertamento. Il personale del 118, allertato dopo una chiamata al Nue 112, è arrivato da Opicina e da Santa Croce con ambulanza e automedica. La donna ha riportato un grave trauma cranico e un trauma toracico. Dopo essere stata intubata sul posto, è stata trasportata a Cattinara in codice rosso. Sono stati allertati anche i carabinieri.