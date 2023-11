Brutto incidente in Carso, giovane motociclista a Cattinara

TRIESTE - Un motociclista di 35 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi 29 novembre lungo la strada regionale 35, all'altezza del centro Lanza. L'uomo, alla guida del mezzo a due ruote, si è scontrato contro un furgone e ha riportato un trauma cranico e una frattura agli arti inferiori. A soccorrere il motociclista - che non è in pericolo di vita - i sanitari del 118, intervenuti sul posto con automedica e ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.