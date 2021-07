Brutto incidente in autostrada, ferita coppia di triestini in camper, lei è grave

Grave tamponamento mercoledì mattina, 28 luglio, intorno alle 7.40, lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia. A scontrarsi, un camper e un autoarticolato all'altezza di Cessalto. Il bilancio è di due coniugi feriti, entrambi residenti a Trieste: P.L., 80 anni, moglie del guidatore del camper, è rimasta incastrata in un groviglio di lamiere dopo il tamponamento. I vigili del fuoco di Motta di Livenza in collaborazione con la squadra di Portogruaro sono riusciti a liberare la donna e ad affidarla alle cure del Suem 118. Le sue condizioni sono gravi. Il marito della donna invece, M.B. 76 anni, ha riportato ferite meno gravi. Dalle ricostruzioni sulla dinamica sembra che il tamponamento sia stato provocato da un sorpasso azzardato del camper. Inevitabili le code in autostrada, direzione Venezia, per consentire ai soccorritori di operare. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente sono terminate solo verso le ore 13.