Triestino di 20 anni coinvolto in un grave incidente in Abruzzo

ROCCA SAN GIOVANNI (Chieti) - Due motociclisti abruzzesi si trovano ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente in cui è stato coinvolto anche un ventenne triestino. Come riportato dai colleghi di Chieti Today, il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri 21 agosto lungo la strada Nazionale Adriatica a Rocca San Giovanni. La coppia (lui di Pescara, 55 anni, lei quarantatreenne di Rosciano ndr) viaggiava a bordo di una Yamaha 500, mentre il giovane originario del capoluogo giuliano si trovava alla guida di una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ortona, i soccorritori del 118 con l'elisoccorso e i vigili del fuoco. I due centauri in sela alla moto sono stati sbalzati dal mezzo dopo il violento impatto. La donna si trova all'ospedale di Pescara dove è in osservazione, mentre l'uomo di 55 anni era stato inizialmente portato nel policlinico di Chieti e, in seguito, nell'ospedale di Pescara a causa di un aggravamento delle sue condizioni. Entrambi i mezzi procedevano lungo la strada statale 16 da sud a nord e, in base a quanto riferiscono i carabinieri, la moto, in fase di sorpasso, sarebbe andata contro la vettura che stava svoltando a sinistra verso la pinetina.