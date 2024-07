Scappa dopo aver provocato l'incidente: 20enne nei guai

TRIESTE - Scappa dopo aver provocato un incidente e non soccorre lo scooterista ferito, ma la polizia locale lo rintraccia e lo denuncia. E' successo a un ragazzo italiano di 20 anni qualche giorno fa in pendice Scoglietto all'altezza di via del Prato. Gli agenti del reparto motorizzato sono intervenuti in quell'occasione a rilevare l'incidente in cui era coinvolto uno scooterista che scendeva lungo via dello Scoglio e, sulla base del suo racconto, degli elementi raccolti e di alcuni testimoni, risultava fosse caduto per evitare di scontrarsi con un autoveicolo che, a forte velocità e ad andatura zigzagante, gli aveva mancato la precedenza.

Il conducente dell'auto ha realizzato che lo scooterista aveva bisogno di soccorso ma, dopo essersi fermato un attimo, ha ripreso la marcia e si è dileguato. Grazie ad alcune testimonianze, la polizia locale è riuscita a rintracciare il mezzo in sosta poco lontano e a rimuoverlo. Il giorno dopo gli agenti hanno raggiunto il conducente che ha confermato la dinamica, ammettendo l'omissione di soccorso. L'uomo è stato stato così denunciato e sanzionato per non essersi fermato e per la mancata precedenza al motoveicolo.

L'assessore comunale alla sicurezza Caterina de Gavardo evidenzia che "nella maggior parte dei casi di omissioni di soccorso gli agenti della polizia locale riescono a risalire ai responsabili, spesso anche in tempi molto rapidi. I dati dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 riportano 215 denunce per omissione di soccorso e 310 sanzioni per fuga".