Terribile incidente in corso Italia tra una moto e una bici, morto ciclista

Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto verso le 23 di ieri 2 settembre all'altezza del negozio Upim. L'uomo è deceduto in sala operatoria. L'altra persona non versa in gravi condizioni. Al vaglio la dinamica del sinistro

Non ce l'ha fatta il ciclista coinvolto nel brutto incidente avvenuto in corso Italia verso le 23 di ieri 2 settembre. L'uomo, sulla sessantina, è deceduto in sala operatoria dopo i disperati tentativi di salvarlo da parte dei medici dell'ospedale di Cattinara. Il sinistro, che ha coinvolto anche un motociclista che non versa in gravi condizioni, si è verificato lungo corso Italia all'altezza dei celebri grandi magazzini Upim. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute. Sul posto anche due ambulanze e l'automedica del 118 che hanno trasportato a Cattinara, rispettivamente in codice rosso e giallo, le due persone. I sanitari hanno trovato il ciclista, sbalzato dalla sua bicicletta a qualche metro di distanza, vittima di un grave trauma cranico e in arresto cardiaco.