Scontro tra auto e moto in Costiera, due feriti e traffico in tilt

TRIESTE - Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato poco prima di mezzogiorno in strada Costiera, circa all'altezza della spiaggia di Canovella degli Zoppoli.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina si sono scontrate una Ford C Max e una moto. I due ragazzi a bordo della moto sono rovinati sull'asfalto e sono stati soccorsi dal personale del 118 con due ambulanze. Incolumi i passeggeri dell'auto. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Aurisina per i rilievi e la viabilità. Disagi al traffico. Notizia in aggiornamento.