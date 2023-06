Incidente in Croazia, sei italiani gravemente feriti

SPALATO (SPLIT, CROAZIA) - Sei italiani sono rimasti gravemente feriti in uno scontro tra un camion e un furgone venerdì sull'autostrada Zagabria-Dubrovnik, vicino allo svincolo di Zagvozd. I feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Spalato. Lo hanno riportato l'agenzia di stampa croata Hina. L'incidente stradale si è verificato venerdì intorno alle 8 del mattino quando un camion guidato si è scontrato con un furgone Mercedes Vito guidato da un italiano che trasportava sette suoi connazionali.

Il conducente del camion, un cittadino croato, ha riportato ferite lievi, mentre nel furgone sei italiani hanno riportato ferite gravi, anche se non sono in pericolo di vita. Altri due italiani hanno riportato ferite lievi. I cittadini italiani che si trovavano nel furgone avevano un'età compresa tra 42 e 88 anni, ed è proprio tra le persone più anziane che si sono registrate le ferite più gravi. Tra questi c'è anche l'autista italiano, come riportato questa mattina da Hina, citando la polizia di Spalato. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, "il conducente italiano alla guida del Mercedes, non ha adeguato la velocità, causando l'incidente". Gli inquirenti sporgeranno denuncia contro di lui, "considerando che ci sono persone gravemente ferite".