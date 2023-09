Cade da una scala a Doberdò del Lago, elitrasportato a Cattinara

DOBERDò DEL LAGO - Un uomo è stato soccorso nella prima serata di ieri dagli operatori sanitari del 118 per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da una scala da circa 2-3 metri di altezza. L'incidente si è verificato in un'abitazione privata a Doberdò del Lago. Inviati dalla Sores, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza proveniente da Gorizia e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in condizioni piuttosto serie.