Serio incidente a Duino: auto perde il controllo e finisce contro un muro

TRIESTE - Succede verso le 16.30 di oggi, domenica 4 febbraio: incidente stradale lungo la Strada Regionale 14, nelle vicinanze di San Giovanni di Duino nel comune di Duino Aurisina. Le circostanze alla base dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine ma sembra che un'auto abbia perso il controllo, terminando la sua corsa contro il muro di cinta di una casa lungo la strada. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina ha avviato, in collaborazione con il personale del 118, le operazioni necessarie a mettere in sicurezza il veicolo e a fornire soccorso ai due occupanti. L'intervento ha richiesto l'impiego di cesoie e del divaricatore idraulico per liberare uno dei passeggeri del veicolo coinvolto. Entrambi gli occupanti sono stati successivamente trasportati all'ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di competenza territoriale. Attualmente, l’intervento è ancora in corso.

Notizia in aggiornamento