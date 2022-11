Elicottero precipita in Puglia: perde la vita una famiglia slovena, tra loro il direttore di una Tv

Sono sette le vittime del tragico incidente in Puglia, erano tutti a bordo di un elicottero privato che è precipitato in provincia di Foggia, nella zona rurale di Castelpagano di Apricena. Tra loro anche una famiglia slovena di quattro persone, tra cui Jon Rigler, 44 anni, direttore tecnico della principale Tv commerciale slovena, Pro Plus srl, che ha due canali Pop Tv ed Kanal A. Con lui anche Bostjan Rigler, di 54 anni, Mateja Curk Rigler, di 44, e della giovane Liza Rigler, tredicenne. A bordo erano presenti anche i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, il dottor Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro passato alle Tremiti.