Cade da una scala e si rompe una gamba, operaio a Cattinara

TRIESTE - Un operaio sulla trentina è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'ex Ferriera di Servola. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi 10 gennaio. L'operaio stava lavorando su una scala quando, per cause in corso di accertamento, è caduto a terra da un'altezza di circa un metro e mezzo. Nell'impatto al suolo l'uomo ha riportato una frattura scomposta ad un arto inferiore. Sul posto, oltre i sanitari intervenuti con ambulanza, anche i vigili del fuoco, la guardia costiera e i carabinieri.