Due treni si scontrano vicino a Fiume: danni gravi, nessun ferito

FIUME (HR) - Incidente ferroviario pesante in Croazia, sulla linea che da Flume raggiunge Zagabria nella giornata di ieri, tra le stazioni di Meja e Škrljevo. Fortunatamente nessuna vittima, ma i danni sono stati ingenti. Secondo quanto dichiarato da Ferrovie.info c'è stato uno scontro tra un treno merci di Rail Cargo Carrier Croatia (che trasportava probabilmente grano) e un veicolo per la manutenzione della linea ferroviaria di H? Infrastrukture. Il traffico tra le due stazioni è stato interrotto, e i passeggeri sono stati trasportati con un autobus. Indagini in corso. Di seguito la gallery fotografica, per la quale ringraziamo il gruppo Facebook "Misteri e Meraviglie del Carso".