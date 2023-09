Schianto tra auto e moto a Fogliano Redipuglia: un ferito all'ospedale

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - Schianto tra un'auto e una moto a Fogliano Redipuglia, è successo nel tardo pomeriggio di oggi a Fogliano Redipuglia, in via Terza Armata, all'altezza di un esercizio pubblico. Una persona è stata soccorsa dal personale del 118, inviato dalla centrale operativa Sores di Palmanova. Sul posto due ambulanze e automedica. La persona è stata trasportata all'ospedale San Polo di Monfalcone in codice giallo precauzionale. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.