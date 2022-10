Investe un ciclista e scappa: “beccato” dalla polizia locale

Un incidente con fuga a Barcola, un ciclista investito da una vettura che poi ha fatto perdere le tracce, ma le indagini della polizia locale hanno portato all'identificazione di un uomo che ora è indagato.

La pattuglia del Reparto Motorizzato era stata inviata a rilevare l'incidente nel quale il ciclista era stato sbalzato dalla sella, probabilmente da un veicolo in fase di sorpasso che però aveva proseguito la marcia in direzione del centro città senza prestare soccorso al malcapitato.

L'indagine è partita da una sola testimonianza piuttosto vaga sulla dinamica e ancora più vaga sul veicolo fuggito (un indeciso accenno al modello – forse un suv – e al colore; null'altro).

L'ascolto di un secondo testimone e l'analisi precisa di alcune tracce video, però, hanno consentito di focalizzare l'attenzione su un veicolo in leasing e successivamente identificare il conducente (un uomo del '92) che veniva convocato in caserma per chiarimenti.

L'uomo ha ammesso le sue responsabilità e per questo è stato indagato per fuga e omissione di soccorso (penali) oltre alle violazioni amministrative per sorpasso irregolare e non aver rilasciato le proprie generalità alla controparte ai fini assicurativi. Il ciclista potrà essere così risarcito di spese mediche e danni materiali.