Non riesce a evitare il furgone e lo tampona: donna all’ospedale

Non riesce a evitare il furgone e lo tampona. È successo intorno alle 13:30 di oggi martedì, 18 gennaio, in località Borgo Grotta nel comune di Sgonico, quando, per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile di Aurisina una Volkswagen Up, non è riuscita ad evitare l'impatto con furgone scudo, tamponandolo.

Ad avere la peggio una 38enne triestina alla guida dell'utilitaria che è stata trasportata al Cattinara per accertamenti, non è in pericolo di vita. Illeso il conducente dello Scudo. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina per viabilità e coadiuvare i colleghi del Radiomobile nel rilevare incidente.