Brutto incidente in galleria, giovane scooterista grave a Cattinara

TRIESTE - Brutto incidente poco prima delle 13 all'interno della galleria che porta a San Vito. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, uno scooter si è scontrato con una automobile. Ad avere la peggio nell'impatto è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118. Le condizioni del 39enne scooterista sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco. La notizia è in aggiornamento.