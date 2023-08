Incidente a Gorizia, perde il controllo dello scooter e finisce a terra

GORIZIA - Perde il controllo dello scooter e rovina malamente a terra: è successo a una persona giovane nella serata di ieri a Gorizia. Erano le 20:30 quando, in via Gregorcic, si è verificato l'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto il personale del 118 da Gorizia, inviato dalla centrale operativa Sores. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Attivata anche la forza pubblica. Notizia in aggiornamento.