Terribile schianto nella notte, giovane friulano grave a Cattinara

TRIESTE - E' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione il trentenne originario di Cormons che questa notte verso l'una, mentre stava percorrendo il raccordo autostradale tra Sistiana e Duino, è rimasto vittima di un brutto incidente. Per cause al vaglio della polizia stradale, giunta sul posto assieme ai vigili del fuoco di Opicina e ai sanitari del 118, il giovane ha perso il controllo della vettura, per poi schiantarsi contro il guardrail e subito dopo finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata. Sono stati i vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari, ad estrarre il conducente dall'abitacolo. Il veicolo è stato recuperato grazie all'autogru, chiamata in supporto dalla centrale operativa. Sul posto anche personale dell'Anas. I sanitari del 118 l'hanno quindi trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito a causa del gravi traumi, toracico e cranico, riportati nell'impatto. Traumi anche agli arti.