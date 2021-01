Auto si ferma per un pedone, ma viene tamponata e lo investe: due feriti

Un investimento-tamponamento si è verificato oggi, lunedì 18 gennaio, in largo Irneri, davanti alla piscina. Due le persone soccorse dai sanitari del 118: il conducente di una delle due auto e il pedone che stava cercando di attraversare sulle strisce pedonali. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso. L'incidente si è verificato intorno alle 18:30, quando l'uomo ha tentato di attraversare la strada. In quel momento, l'auto che si stava avvicinando lo ha visto e ha rallentato, ma l'altra dietro non è riuscita a fare lo stesso ed ha tamponato la prima, che ha quindi investito il pedone. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

