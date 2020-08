Incidente in strada della Rosandra: motociclista ferito

L'incidente si è verificato alle 17.10 in strada della Rosandra 58, intersezione strada per San Giuseppe. Coinvolta una Fiat Panda condotta da J. J., una ragazza di Muggia del 1992, e una moto Yamaha, condotta da J.L. di San Dorligo della Valle del 1995. L'auto, mentre stava svoltando a sinistra verso via Morpurgo, ha colpito lateralmente la moto. A seguito dell'impatto, il conducente in sella alle due ruote è stato sbalzato e, nel ricadere a terra in posizione prona, ha infilato la coscia destra nella pedalina destra della sua stessa moto. Quest'ultima è stata tagliata con le pinze oleodinamiche dai VIgili del Fuoco, liberando il ferito in seguito soccorso dagli operatori del 118. Sul posto anche la Polizia Locale.

