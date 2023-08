Urtato da un'auto mentre scarica merce: giovane all'ospedale

TRIESTE - Viene urtato da un'auto mentre scarica merce da un camion, e finisce all'ospedale: è successo a un giovane uomo nella mattinata di oggi nel centro cittadino in zona viale XX Settembre. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe stato colpito dalla vettura che stava parcheggiando ed è stato soccorso dal 118 per un trauma a una gamba. Gli infermieri della sala operativa Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Trieste, il personale sanitario ha preso in carico il paziente e l'ha trasportato all'ospedale di Cattinara in codice verde.