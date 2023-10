Si ferisce facendo kite surfing a Grado: 30enne all’ospedale

GRADO (GO) - Un uomo di 30 anni si ferisce facendo kite surfing e viene portato all'ospedale: è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre, lungo l'arenile di Grado in zona Pineta. Le ferite riportate non sono gravi e il 30enne è stato portato all'ospedale San Polo di Monfalcone dall'ambulanza del 118. Allertati dalla centrale operativa Sores anche le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco.