Grave incidente sul lavoro a Cosina: trattore si ribalta, morto un 30enne

COSINA (SLO) - Il trattore si ribalta e lo schiaccia: muore un uomo di 30 anni. Il terribile incidente sul lavoro è avvenuto poco oltre confine, mentre l'uomo lavorava in una fattoria a Mihele, un piccolo borgo nel comune di Cosina in Slovenia, poco prima delle 20 di venerdì 24 maggio. L'uomo si era avvicinato troppo con il suo trattore a una fossa di letame, motivo per cui il veicolo si è ribaltato e lo ha schiacciato. Sul corpo del 30enne, deceduto sul colpo, è stata disposta l'autopsia. Sul posto i soccorsi e la polizia di Capodistria. Gli agenti di polizia informeranno la procura distrettuale di Capodistria con un rapporto sulle circostanze dell'incidente.