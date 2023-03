Incidente sul lavoro a Gorizia, cade dall'alto e si ferisce: 57enne a Cattinara

GORIZIA - Cade dall'alto mentre lavora in un'azienda nella zona industriale di Gorizia e si ferisce alle braccia. E' successo stamattina, giovedì 16 marzo, a un uomo di 57 anni, in un'attività produttiva del settore alimentare. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che gli hanno prestato anche le primissime cure. Sul posto sono giunti gli infermieri del 118 con un'ambulanza da Gorizia e l'elisoccorso, allertati dalla centrale operativa Sores. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato poi trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo, con parametri stabili. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Informati i Vigili del fuoco per le attività di competenza.