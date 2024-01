Volo di quattro metri mentre lavora al poligono dei Carabinieri di Gorizia: è grave

TRIESTE - Un grave incidente al poligono da tiro dei carabinieri di Gorizia: una persona che effettuava lavori di manutenzione all'interno dell'edificio in via De Brignoli 16 è caduta da una scala per quattro metri, battendo la testa. E' successo intorno a mezzogiorno oggi, mercoledì 17 gennaio. L'uomo, un 47enne originario del Trentino Alto Adige, ha riportato un grave trauma cranico - facciale e ha perso conoscenza. Sul posto il personale del 118, inviato dalla centrale operativa Sores, che inizialmente ha portato il ferito in ambulanza all'ospedale di Gorizia, poi la situazione si è aggravata ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso a Trieste, all'ospedale di Cattinara. Il 47enne è stato intubato e stabilizzato e ora si trova nel nosocomio triestino in rianimazione, in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la polizia di stato oltre al medico dell'ispettorato del lavoro.